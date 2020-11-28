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Помпео объяснил санкции против компаний из РФ поддержкой Ирана

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - США ввели санкции против двух российских и двух китайских компаний за поддержу ракетной программы Ирана, заявил госсекретарь Майк Помпео.

Санкции против Nilco Group и акционерного общества Elecon в России, а также китайских компаний Chengdu Best New Materials Co., Ltd. и Zibo Elim Trade Co., Ltd "были введены в соответствии с Законом о нераспространении ядерного оружия (INKSNA) в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии", подчеркивается в заявлении.

Введенные 25 ноября санкции предусматривают ограничения на государственные закупки, государственную помощь США и экспорт, и будут действовать в течение двух лет.

"Введение санкций против этих иностранных субъектов согласуется с нашими усилиями по использованию всех имеющихся мер для предотвращения развития Ираном своего ракетного потенциала", - подчеркнул госсекретарь.

США Иран Россия Nilco Group Elecon Китай

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