Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01Заразились
на 30.11В России 2 295 654+26 338В мире 62 730 726+486 545

В Армении возбудили дело из-за отправки наемников в Карабах

В Армении возбудили дело из-за отправки наемников в Карабах
Нагорный Карабах в период обострения военного конфликта между Арменией и Азербайджаном
Фото: АР/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по статье "финансирование терроризма" по факту привлечения Азербайджаном и Турцией террористов для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК (финансирование терроризма, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой).

В миреWashington Post узнала о гибели в Карабахе 52 наемников из СирииЧитать подробнее

В сообщении отмечается, что ответственные лица Вооруженных сил Азербайджана договорились с ответственными лицами Турции насчет пополнения своих ВС наемниками-террористами для их участия в боях против Армении и Нагорного Карабаха.

"Ответственные должностные лица военно-политического руководства Турции предоставляли финансовые средства, оружие и вооружение международным террористическим группировкам "Султан Сулейман Шах", "Сукур", "Аль-Хамзат", "Султан Мурад", обеспечили беспрепятственный переход наемников из этих организаций из Сирии в Турцию, затем в Азербайджан. С 27 ноября более 2 тыс. наемников в составе группировок "Султан Сулейман Шах" и "Султан Мурад" совместно с ВС Азербайджана активно участвовали в боевых действиях против Нагорного Карабаха", - заявили в Генпрокуратуре Армении.

В ведомстве отметили, что предпринимаются меры для выявления совершивших преступления и привлечения их к ответственности в соответствии с международными соглашениями о недопущении терроризма и его финансирования.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что сирийские боевики не участвуют в боестолкновениях в Нагорном Карабахе.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

16
Хроника 27 сентября – 30 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Нагорный Карабах Сирия Турция Азербайджан

Новости по теме

Новости

Иран назвал "сложной операцией" атаку на ученого-ядерщика Фахризаде

Иран назвал "сложной операцией" атаку на ученого-ядерщика Фахризаде

Гендиректор Токийской биржи ушел в отставку из-за октябрьского сбоя

Гендиректор Токийской биржи ушел в отставку из-за октябрьского сбоя

Экс-глава службы кибербезопасности США назвал чушью взлом машин для голосования

Экс-глава службы кибербезопасности США назвал чушью взлом машин для голосования

Санду заявила о необходимости вывода российских войск из Приднестровья

Санду заявила о необходимости вывода российских войск из Приднестровья
Пандемия коронавируса

Заключенные одной из тюрем Шри-Ланки устроили "коронавирусный" бунт

Заключенные одной из тюрем Шри-Ланки устроили "коронавирусный" бунт
Пандемия коронавируса

В Таиланде ищут 200 человек в попытке предотвратить вспышку COVID-19

В Таиланде ищут 200 человек в попытке предотвратить вспышку COVID-19

Brent подешевела до $47,6 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 ноября

Украинские лоббисты помогут США с санкциями против "Северного потока-2"

Украинские лоббисты помогут США с санкциями против "Северного потока-2"

Байден получил травму, играя со своей собакой

Байден получил травму, играя со своей собакой
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');