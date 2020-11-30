В Армении возбудили дело из-за отправки наемников в Карабах

Нагорный Карабах в период обострения военного конфликта между Арменией и Азербайджаном Фото: АР/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по статье "финансирование терроризма" по факту привлечения Азербайджаном и Турцией террористов для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК (финансирование терроризма, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой).

В сообщении отмечается, что ответственные лица Вооруженных сил Азербайджана договорились с ответственными лицами Турции насчет пополнения своих ВС наемниками-террористами для их участия в боях против Армении и Нагорного Карабаха.

"Ответственные должностные лица военно-политического руководства Турции предоставляли финансовые средства, оружие и вооружение международным террористическим группировкам "Султан Сулейман Шах", "Сукур", "Аль-Хамзат", "Султан Мурад", обеспечили беспрепятственный переход наемников из этих организаций из Сирии в Турцию, затем в Азербайджан. С 27 ноября более 2 тыс. наемников в составе группировок "Султан Сулейман Шах" и "Султан Мурад" совместно с ВС Азербайджана активно участвовали в боевых действиях против Нагорного Карабаха", - заявили в Генпрокуратуре Армении.

В ведомстве отметили, что предпринимаются меры для выявления совершивших преступления и привлечения их к ответственности в соответствии с международными соглашениями о недопущении терроризма и его финансирования.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что сирийские боевики не участвуют в боестолкновениях в Нагорном Карабахе.