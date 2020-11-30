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Байден официально объявлен победителем выборов в Аризоне

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Власти американского штата Аризона в понедельник сертифицировали результаты голосования на выборах президента США, согласно которым победу в штате одержал демократ Джо Байден, сообщают американские СМИ.

Госсекретарь штата Кэти Хоббс и губернатор Аризоны Даг Дьюси поставили свои подписи на документах, которые подтверждают, что Байден победил с перевесом в более чем 10 тыс. голосов.

"Мы успешно организуем выборы в Аризоне. Наша система надежная", - сказал Дьюси.

Хоббс в свою очередь отметила, что выборы были проведены "транспарентно и честно".

На выборах 2016 года в Аризоне победил Трамп. Байден стал вторым демократом за 70 лет, который одержал победу в этом штате на президентских выборах.

Голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней объявлены позднее. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, с этим не согласен и оспаривает результаты голосования в нескольких штатах, в том числе - в Аризоне. Адвокаты Трампа стремятся доказать, что выборы прошли с нарушениями.

Хроника 09 января 2018 года – 30 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп Джо Байден Аризона

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