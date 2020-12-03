Американцам предсказали еще 200 тысяч смертей от COVID-19 за зиму

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В условиях пандемии предстоящая зима в США будет самым тяжелым периодом за всю историю системы общественного здравоохранения, и за зиму могут умереть еще около 200 000 человек, зараженных коронавирусом, заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд.

Он предупредил об этом в Торговой палате США, его цитирует Forbes.

По прогнозу Редфилда, к концу февраля общее число жертв пандемии в стране может составить 450 000 человек. По данным счетчика Worldometers, США лидируют по число выявленных случаев заражения COVID-19 и по числу погибших (279 867 летальных исхода). В среднем за два месяца умирают около 50 000 зараженных коронавирусом, но если прогноз главы CDC сбудется, это будет означать, что за каждый зимний месяц будут умирать почти 60 000 заболевших, пишет Forbes.

Редфилд добавил, что это нужно пытаться предовратить. Он подчеркнул, что ученые уже доказали, что маски помогают, и призвал их носить, но сказал, что проблема с этим вирусом в том, что меры предосторожности не будут работать, если половина населения их не будет соблюдать.

Также он, не называя имен, посетовал, что в информировании населения о мерах защиты от заражения "нет гармонии".

По данным The New York Times, за последние две недели в США смертность от COVID-19 выросла на 31% по сравнению с предшествующими двумя неделями. На 2 декабря в стране был госпитализирован 98 691 больной с коронавирусом, из них около 20% находились в отделениях интенсивной терапии и около 7% - на ИВЛ.