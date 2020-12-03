Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:14Заразились
на 02.12В России 2 347 401+25 345В мире 64 508 175+669 152

Американцам предсказали еще 200 тысяч смертей от COVID-19 за зиму

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В условиях пандемии предстоящая зима в США будет самым тяжелым периодом за всю историю системы общественного здравоохранения, и за зиму могут умереть еще около 200 000 человек, зараженных коронавирусом, заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд.

Пандемия коронавируса

Он предупредил об этом в Торговой палате США, его цитирует Forbes.

По прогнозу Редфилда, к концу февраля общее число жертв пандемии в стране может составить 450 000 человек. По данным счетчика Worldometers, США лидируют по число выявленных случаев заражения COVID-19 и по числу погибших (279 867 летальных исхода). В среднем за два месяца умирают около 50 000 зараженных коронавирусом, но если прогноз главы CDC сбудется, это будет означать, что за каждый зимний месяц будут умирать почти 60 000 заболевших, пишет Forbes.

Редфилд добавил, что это нужно пытаться предовратить. Он подчеркнул, что ученые уже доказали, что маски помогают, и призвал их носить, но сказал, что проблема с этим вирусом в том, что меры предосторожности не будут работать, если половина населения их не будет соблюдать.

Также он, не называя имен, посетовал, что в информировании населения о мерах защиты от заражения "нет гармонии".

По данным The New York Times, за последние две недели в США смертность от COVID-19 выросла на 31% по сравнению с предшествующими двумя неделями. На 2 декабря в стране был госпитализирован 98 691 больной с коронавирусом, из них около 20% находились в отделениях интенсивной терапии и около 7% - на ИВЛ.

Мелания Трамп в последний раз украсила Белый дом к Рождеству

12
Холлы и комнаты резиденции президента США украшены елями и праздничным декором, главным образом, в красных, золотых и синих оттенкахВ этом году Белый дом украсили в патриотическом стилеМелания Трамп отметила, что выбранная в этом году тема "Красивая Америка" призвана "отдать дань величию нашей великой нации"Главная рождественская ель, привезенная в этом году в Вашингтон из штата Западная Вирджиния, размещена в Голубой комнате Белого домаУкрашения для нее создали учащиеся школ из самых разных частей страныВ общей сложности на территории Белого дома установлены более 60 рождественских елокВ резиденции президента развешаны гирлянды, совокупная длина которых - около 400 метровПо традиции был изготовлен также пряничный Белый дом весом более 180 кг. Впервые в съедобную композицию включен Розовый сад, реновацию которого в этом году провели по инициативе Мелании Трамп.В украшении залов Белого дома принимали участие волонтеры со всей страныВ 2019 году первая леди представила рождественские украшения Белого дома в пастельных тонах, которые соответствуют теме "дух Америки"В 2018 в президентской резиденции поставили около 40 кроваво-красных искусственных елей, которые привлекли повышенное внимание пользователей социальных сетейВ 2017 году Мелания Трамп впервые украсила президентскую резиденцию к Рождеству. Длинные проходы из зала в зал украсили белые деревья.
Холлы и комнаты резиденции президента США украшены елями и праздничным декором, главным образом, в красных, золотых и синих оттенках
США CDC коронавирус Роберт Редфилд

Новости по теме

Новости

Кипрский суд арестовал активы Ананьевых и их жен на 267 млн евро

Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 64,5 млн человек

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 64,5 млн человек

Что случилось этой ночью: четверг, 3 декабря

WSJ узнала вероятного кандидата на пост главы ЦРУ

WSJ узнала вероятного кандидата на пост главы ЦРУ

Умер бывший президент Франции Жискар д'Эстен

Умер бывший президент Франции Жискар д’Эстен

Президент Мексики назвал локдауны плохим методом борьбы с COVID-19

Что произошло за день: среда, 2 декабря

Иностранный турпоток в Испанию упал на 76% за 10 месяцев

Иностранный турпоток в Испанию упал на 76% за 10 месяцев

Пожилую шведку арестовали за то, что она на 30 лет заточила сына дома

Пандемия коронавируса

Италия из-за COVID введет новые ограничения на Рождество и Новый год

Италия из-за COVID введет новые ограничения на Рождество и Новый год
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');