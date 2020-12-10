В США обновлен рекорд суточной смертности от коронавируса

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Более 3 тысяч человек скончались в США за один день от осложнений, связанных с COVID-19, свидетельствуют данные Covid Tracking Project.

По данным сайта, в среду, 9 декабря, в США было зарегистрировано 3 054 случая смерти от коронавируса. Это максимальный показатель за время пандемии. Прошлый антирекорд был установлен 7 мая, когда в стране зарегистрировали 2 769 смертей от COVID-19.

Согласно сайту, сейчас в больницах находятся более 106 тысяч пациентов с коронавирусом. В среднем по стране ежедневно регистрируется более 200 тысяч новых случаев заболевания.

В США за время пандемии COVID-19 заболели 15 379 574 человека, скончались - 289 283, выздоровели - 5 889 896 человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.