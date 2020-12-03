Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 64,5 млн человек

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 64 507 063 на 8:00 четверга по московскому времени, увеличившись за сутки на 679 685, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро четверга во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 492 558, выздоровели более 41 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 13 920 772 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 205 137) и 273 368 летальных исходов (рост - 2 863), излечились более 5,3 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 35 551 человека. Всего зафиксировано 9 534 964 случая заболевания. Число скончавшихся увеличилось за сутки на 526 138 648, поправились почти 9 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных остается у Бразилии. Там за время пандемии зарегистрировано 6 436650 заболевших, что на 49 863 человека больше, чем сутками ранее. Всего умерли 174 515 больных (рост на 698 человек), вылечились 5,7 млн заразившихся.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 192,4. В США на 1 млн жителей скончался 843 человека, в Индии - 100, в Бразилии - 819.