Специальный советник Трампа по коронавирусу подал в отставку

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Доктор Скотт Атлас, специальный советник действующего президента США Дональда Трампа по коронавирусу, официально подал заявление об уходе со своего поста, сообщает Fox News со ссылкой на текст заявления, датированного 1 декабря.

"Я упорно работал с единственной целью - спасти жизни и помочь американцам пережить эту пандемию", - заявил Атлас, добавив, что в своей работе "всегда полагался на новейшие научные данные и доказательства, без каких-либо политических соображений или влияния".

Атлас поблагодарил Трампа за "честь и привилегию служить от имени американского народа", а также пожелал всего наилучшего новой администрации Джо Байдена.

"Я искренне желаю новой команде всего наилучшего, поскольку они ведут нацию через эти трудные времена", - написал Атлас.

"С появлением новых методов лечения и вакцин я по-прежнему очень оптимистичен в том, что Америка снова будет процветать и преодолеет бедствия пандемии и все, что она повлекла за собой", - заключил он.

Атлас присоединился к администрации в августе. Срок его контракта составлял 130 дней, которые истекают на этой неделе.