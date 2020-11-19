Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:42Заразились
на 18.11В России 1 991 998+20 985В мире 55 624 562+610 216

Австралия расследует убийства афганцев собственными спецназовцами

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Власти Австралии в четверг объявили, что 19 нынешних и бывших солдат будут переданы для потенциального уголовного преследования за предполагаемое убийство 39 афганских жителей, большинство из которых были захвачены в плен безоружными.

Проводимое расследование касается действий сотрудников спецназа Австралии в Афганистане с 2005 по 2016 год.

Австралийский генерал Ангус Кэмпбелл заявил, что существует достоверная информация о том, что все эти убийства было свершены "не на полях сражений".

"Это свидетельствует о самых серьезных нарушениях военного поведения и профессиональных ценностей", - сказал Кэмпбелл журналистам в Канберре.

По его словам, "незаконные убийства гражданских лиц и заключенных никогда не являлись приемлемым".

Генерал сообщил, что дела на 19 нынешних и бывших военнослужащих Австралии будут переданы в ближайшее время назначенному специальному следователю, чтобы определить, достаточно ли доказательств для судебного преследования.

Австралия Афганистан

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 19 ноября

Великобритания дополнительно выделит на оборону почти $22 млрд

Великобритания дополнительно выделит на оборону почти $22 млрд
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Сенат Франции рассмотрит резолюцию о независимости Нагорного Карабаха

Бывший "зеленый берет" признался в сговоре с российской разведкой

Выборы в США - 2020

Трамп процитировал NYT в новом заявлении о своей победе на выборах

В СВР заявили, что США провоцируют Армению и Азербайджан на срыв мира в Карабахе

В СВР заявили, что США провоцируют Армению и Азербайджан на срыв мира в Карабахе
Пандемия коронавируса

Pfizer заявила о 95% эффективности вакцины на завершающем испытании

Pfizer заявила о 95% эффективности вакцины на завершающем испытании

В Берлине водометом стали разгонять протестующих против COVID-мер

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Алиев назвал несправедливыми санкции парламента Нидерландов

Алиев назвал несправедливыми санкции парламента Нидерландов

Что случилось этой ночью: среда, 18 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');