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Тер-Петросян предостерег армян от гражданской войны

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Первый президент Армении (1991-1998 годы - ИФ) Левон Тер-Петросян предостерег участников внутриполитического противостояния в республике от гражданской войны.

"Левон Тер-Петросян выражает глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией процесса борьбы за власть, которая, даже вне зависимости от воли противоборствующих сторон, в результате случайного насилия или провокации может привести к гражданской войне. А это станет не только концом Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ), но и Армянской государственности", - написал в своем фейсбуке пресс-секретарь Тер-Петросяна Арман Мусинян.

Экс-президент Армении выразил надежду, что премьер-министр страны Никол Пашинян и кандидат оппозиции на этот пост в переходном правительстве, экс-премьер Вазген Манукян "полностью осознают угрозы, и приложат все усилия, чтобы избежать подобных развития событий".

Как сообщалось, оппозиция Армении добивается отставки Пашиняна с поста премьера Армении после прекращения огня в Нагорном Карабахе 10 ноября.

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Ранее бывший премьер и экс-глава Минобороны Армении Вазген Манукян был выдвинут оппозицией на пост главы временного правительства.

О необходимости отставки премьера и правительства, проведения внеочередных парламентских выборов заявлял также президент Армении Армен Саркисян.

В Ереване 5 декабря проходит очередной митинг.

Между тем, ранее в субботу Пашинян выступил с обращением к народу, не упомянув о возможности своей отставки, на которой настаивает оппозиция.

Протесты в Ереване против прекращения войны в Нагорном Карабахе

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Армения Левон Тер-Петросян Никол Пашинян

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