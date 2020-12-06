В Минске начались задержания протестующих

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Точечные задержания прошли в нескольких районах Минска, где проходят несанкционированные акции протеста.

Как сообщает корреспондент "Интерфакс", в микрорайоне Каменная Горка задержали как минимум двух человек, около 20 протестующих там же разбежались при виде сотрудников силовых структур.

Кроме того, по информации очевидцев, несколько человек задержали на улице Столетова. Известно о задержаниях в микрорайонах Уручье и Лебяжьем.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, в Гродно задержали двух журналистов агентства БелаПАН.