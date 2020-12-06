Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:23Заразились
на 06.12В России 2 460 770+29 039В мире 66 540 034+640 593

В Минске начались задержания протестующих

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Точечные задержания прошли в нескольких районах Минска, где проходят несанкционированные акции протеста.

Как сообщает корреспондент "Интерфакс", в микрорайоне Каменная Горка задержали как минимум двух человек, около 20 протестующих там же разбежались при виде сотрудников силовых структур.

Кроме того, по информации очевидцев, несколько человек задержали на улице Столетова. Известно о задержаниях в микрорайонах Уручье и Лебяжьем.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, в Гродно задержали двух журналистов агентства БелаПАН.

Белоруссия Минск

Новости по теме

Новости

Акция протеста в Кишиневе завершилась принятием резолюции

Акция протеста в Кишиневе завершилась принятием резолюции

Жителей крупнейшего песчаного острова призвали эвакуироваться из-за пожара

Жителей крупнейшего песчаного острова призвали эвакуироваться из-за пожара

Протестующие в Молдавии потребовали досрочной инаугурации Санду

В центре Кишинева началась акция протеста сторонников Санду

Пандемия коронавируса

Десятки миллионов людей в Калифорнии окажутся в зоне нового карантина

Число заражений COVID-19 в мире превысило 66,5 млн

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 декабря

Трамп пообещал сторонникам, что сумеет остаться у власти на второй срок

Lufthansa сократит почти 30 тысяч рабочих мест

Lufthansa сократит почти 30 тысяч рабочих мест

Кравчук предложил ужесточить санкции против России из-за Донбасса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');