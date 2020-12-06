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Более 300 человек задержаны на акциях протеста в Минске

Более 300 человек задержаны на акциях протеста в Минске
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Минске в воскресенье задержали более 300 человек, сообщается на сайте ГУВД Мингорисполкома.

Как сообщили в минской милиции, в отношении задержанных начат административный процесс по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

В ГУВД рассказали, что 6 декабря с 12:00 до 15:00 часов в различных районах столицы собрались "небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы". В некоторых местах люди пытались выходить на проезжую часть (проспект Партизанский, улица Голубева, улица Есенина).

Отмечается, что некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в акциях, а некоторые проявили "активное неповиновение законным требованиям правоохранителей".

Санкция статей за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и неповиновение законным требованиями сотрудников милиции предусматривает наказание в виде 15 суток ареста за каждое правонарушение, в совокупности 30 суток ареста.

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Как заявили в ГУВД, "таким образом, у отдельных правонарушителей есть реальный шанс встретить Новый год не в кругу семьи, а в милиции".

Минская милиция "продолжает работу по установлению граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций". В течение истекшей недели было установлено более 80 человек.

В Белоруссии в воскресенье прошла очередная несанкционированная акция протеста. В преддверии акции в Минске закрывали несколько станций метро. Кроме того, по всей стране наблюдались сбои в работе мессенджера Telegram.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

Самые массовые акции проходят по воскресеньям в белорусской столице. Последние несколько недель они сменили формат: общей точки сбора протестующих нет, марши проходят в районах Минска.

Белоруссия Минск

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