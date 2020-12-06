Более 300 человек задержаны на акциях протеста в Минске

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Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Минске в воскресенье задержали более 300 человек, сообщается на сайте ГУВД Мингорисполкома.

Как сообщили в минской милиции, в отношении задержанных начат административный процесс по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

В ГУВД рассказали, что 6 декабря с 12:00 до 15:00 часов в различных районах столицы собрались "небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы". В некоторых местах люди пытались выходить на проезжую часть (проспект Партизанский, улица Голубева, улица Есенина).

Отмечается, что некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в акциях, а некоторые проявили "активное неповиновение законным требованиям правоохранителей".

Санкция статей за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и неповиновение законным требованиями сотрудников милиции предусматривает наказание в виде 15 суток ареста за каждое правонарушение, в совокупности 30 суток ареста.

Как заявили в ГУВД, "таким образом, у отдельных правонарушителей есть реальный шанс встретить Новый год не в кругу семьи, а в милиции".

Минская милиция "продолжает работу по установлению граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций". В течение истекшей недели было установлено более 80 человек.

В Белоруссии в воскресенье прошла очередная несанкционированная акция протеста. В преддверии акции в Минске закрывали несколько станций метро. Кроме того, по всей стране наблюдались сбои в работе мессенджера Telegram.