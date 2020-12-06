Журналистку агентства "Интерфакс-Запад" задержали в Минске
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Журналистку агентства "Интерфакс-Запад" задержали в воскресенье в ходе акции протеста в Минске, в настоящее время она находится в РУВД Заводского района города.
В белорусской столице также задержан журналист одного из российских информагентств, сообщили "Интерфаксу-Запад" коллеги.
Позже стало известно, что корреспондента агентства отпустили из РУВД после проверки документов. Там она провел около часа. Из РУВД также отпустили журналиста одного из российских информационных агентств.
В воскресенье в Белоруссии проходят очередные несанкционированные акции протеста.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.
Самые массовые акции проходили по воскресеньям в белорусской столице. Последние несколько недель они сменили формат: общей точки сбора протестующих нет, марши проходят в районах Минска.