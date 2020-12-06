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В Белоруссии задержали более ста участников протестов

В Белоруссии задержали более ста участников протестов
Акции оппозиции в Минске
Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Белоруссии на несанкционированных акциях протеста в воскресенье задержаны более ста человек, свидетельствуют данные незарегистрированного в стране правозащитного центра "Весна".

В списках "Весны" сейчас 103 человека, они продолжают дополняться. Ранее сообщалось о 42 задержанных.

Больше всего задержаний, по данным правозащитников, было в Минске, но проводились они и в Бресте, Гродно, Смолевичах, поселке Хатежино под Минском.

В списке "Весны" есть фамилия известной белорусской оппозиционерки Нины Багинской. По данным правозащитников, ее задержали возле Академии МВД в Минске. По информации интернет-портала Tut.by, Багинскую впоследствии отпустили.

Кроме того, в воскресенье во время выполнения редакционного задания была задержана журналистка "Интерфакс-Запад". Ее отпустили из РУВД Заводского района Минска после проверки документов.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, в Гродно задержали двоих журналистов агентства БелаПАН. Их отпустили из милиции спустя три часа без составления протокола.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.

Самые массовые акции проходили по воскресеньям в белорусской столице. Последние несколько недель акции сменили формат: общей точки сбора протестующих нет, марши проходят в разных районах Минска.

Белоруссия Минск

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