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Швейцария ввела санкции против Лукашенко вслед за ЕС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Федеральный совет Швейцарии принял санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 14 лиц, сообщила в пятницу газета Tages-Anzeiger.

Ограничения вступают в силу 11 декабря с 18:00 (20:00 по московскому времени). Швейцария заморозила финансовые активы белорусских чиновников и запретила им въезжать в страну или проезжать транзитом.

Помимо Лукашенко, в число лиц, подпадающих под санкции, входят его сын и советник по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко.

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Таким образом, Швейцария поддержала решение, принятое Европейским Союзом 6 ноября. Еще раньше ЕС продлил эмбарго на поставки в Белоруссию оружия и средств, которые можно использовать для репрессий.

В конце ноября Европейский парламент призвал ужесточить меры воздействия на власти Белоруссии в связи с продолжающимися нарушениями прав человека и, в частности, с убийством оппозиционного активиста Романа Бондаренко.

Европарламент призвал ЕС и государства-члены союза увеличить помощь белорусскому гражданскому обществу, НКО, правозащитникам и независимым журналистам, срочно создать программу стипендий для студентов и ученых, изгнанных из белорусских университетов за продемократическую позицию. Он также призвал государства ЕС упростить процедуру получения виз для лиц, покидающих Белоруссию по политическим причинам, и оказывать им и их семьям всю необходимую поддержку и помощь.

В Белоруссии уже несколько месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и новых выборов.

Швейцария Белоруссия Александр Лукашенко

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