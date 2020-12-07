В правительстве Греции ждут возвращения туристов во второй половине 2021 года

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Иностранные туристы вернутся в Грецию и туризм нормализуется во второй половине 2021 года, считает министр туризма страны Харис Теохарис. Он сказаал об этом порталу New Money.

"Следующий год будет трудным из-за потерянных первых месяцев с одной стороны и жесткой конкуренции, которая начнется после появления вакцины от коронавируса, с другой стороны. Тем не менее, во второй половине года туризм начнет возвращаться в нормальное русло", - сказал Теохарис.

По его словам, главным условием для возобновления поездок станут экспресс-тесты на коронавирус.

"Помимо Греции такой способ тестирования могут утвердить и другие страны. В результате мы получим очень жесткую конкуренцию и войну цен. И хотя у греческого турпродукта хороший запас прочности, в следующем году это будет большой проблемой", - отметил министр. Он надеется, что активная реклама поездок в Грецию поможет скорректировать риски.

Европейские страны все еще не составили единых правил по приему иностранцев, отметил чиновник.

"Пандемия дала греческим компаниям и сотрудникам большой опыт. Мы показали иностранным гостям, что отдыхать в стране безопасно. В отелях соблюдались все протоколы: среди 4000 сотрудников лишь двое оказались больны коронавирусом", - заявил в свою очередь президент Ассоциации греческих туристических предприятий SETE Яннис Рецос.

Как отмечает портал, бронирования отелей Греции на ближайшие зимние праздники весьма незначительны. В то же время размещение в частных резиденциях и виллах довольно востребовано - что вызывает беспокойство, п