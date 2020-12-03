Турция не планирует закрывать международное авиасообщение из-за COVID

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Турецкие власти не планируют приостанавливать международное авиасообщение из-за роста числа заболевших COVID-19, сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой на брифинге в четверг.

"О приостановке авиасообщения речь не идет", - сказал Эрсой.

Министр отметил, что ограничительные меры, в частности, комендантский час, введенный в Турции с 30 ноября, не будут распространяться на иностранных туристов.

В начале недели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новых ограничениях в связи с угрозой распространения коронавируса. С 1 декабря комендантский час введен с 21:00 до 5:00 в рабочие дни и с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника.

Также в стране закрыты спортзалы, бассейны, сауны, в торговые центры допускается только определенное количество посетителей и только по цифровому коду. Кафе и рестораны работают только навынос, за исключением заведений на территории отелей.