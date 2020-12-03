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Турция не планирует закрывать международное авиасообщение из-за COVID

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Турецкие власти не планируют приостанавливать международное авиасообщение из-за роста числа заболевших COVID-19, сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой на брифинге в четверг.

"О приостановке авиасообщения речь не идет", - сказал Эрсой.

Министр отметил, что ограничительные меры, в частности, комендантский час, введенный в Турции с 30 ноября, не будут распространяться на иностранных туристов.

В начале недели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новых ограничениях в связи с угрозой распространения коронавируса. С 1 декабря комендантский час введен с 21:00 до 5:00 в рабочие дни и с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника.

Также в стране закрыты спортзалы, бассейны, сауны, в торговые центры допускается только определенное количество посетителей и только по цифровому коду. Кафе и рестораны работают только навынос, за исключением заведений на территории отелей.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-192 декабря. Большинство туристических мест, включая ночные клубы, сново открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-19
Хроника 09 января – 03 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Мехмет Эрсой Турция Коронавирус

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