Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:31Заразились
на 26.08В России 970 865+4 676В мире 23 889 150+241 773

Израиль опроверг открытие границ для иностранных туристов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Министерство туризма Израиля опровергло сообщения СМИ о разрешении въезда в страну туристов из ряда безопасных по коронавирусу стран.

В последние дни в ряде российских СМИ появилась информация о разрешении на въезд туристов в Израиль из так называемых "зеленых" стран, а именно из Австрии, Италии, Эстонии, Болгарии, Великобритании, Грузии, Германии, Дании, Венгрии, Греции, Латвии, Литвы, Словении, Финляндии, Кипра, Хорватии, Канады, Руанды, Иордании, Гонконга и Новой Зеландии.

"Управление народонаселения и миграции Израиля опубликовало обновленный список стран, после пребывания в которых не менее 14 дней не будет действовать требование об обязательном карантине по прилете в Израиль, но речь идет не о туристах, а о гражданах Израиля, возвращающихся на родину, а также о некоторых категориях иностранцев", - прокомментировал директор департамента Минтуризма Израиля в РФ и СНГ, советник посольства государства Израиль в РФ Владимир Шкляр.

Как пояснили в пресс-службе министерства, въезд в страну для иностранных граждан возможен исключительно после заблаговременного получения разрешения от управления народонаселения и миграции Израиля и от других ведомств. В отдельных случаях въезд разрешен близким родственникам израильтян, людям, приезжающим на лечение, студентам, специалистам, в которых заинтересована страна, и ряду других иностранных граждан.

"Важно подчеркнуть, что просьбы на прилет в Израиль могут подавать граждане из всех стран, но по прибытии из "красных" стран с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, необходимо прохождение двухнедельного карантина", - отметили в пресс-службе.

Подробные правила въезда доступны на сайте управления народонаселения и миграции Израиля на английском языке и на иврите.

В начале недели власти Израиля продлили запрет на въезд в страну иностранцам до 1 октября.

Израиль

Новости

Медведев пообещал, что РФ ответит на готовящийся углеродный налог в ЕС

Медведев пообещал, что РФ ответит на готовящийся углеродный налог в ЕС

Тихановская назвала ситуацию в Белоруссии революцией сознания

Тихановская назвала ситуацию в Белоруссии революцией сознания

Глава МВД Франции встал на защиту загорающих топлесс женщин

Глава МВД Франции встал на защиту загорающих топлесс женщин

Ураган Лаура поднял цену Brent выше $46 за баррель

Ураган Лаура поднял цену Brent выше $46 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 26 августа

Посольство РФ пообещало помощь арестованному в США Егору Крючкову

США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления

США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления

Ким Чен Ын обсудил борьбу с COVID-19 на заседании ЦК Трудовой партии

Специалисты назвали причину снижения заражаемости COVID-19 в США

Специалисты назвали причину снижения заражаемости COVID-19 в США

ЕС проведет внутреннюю дискуссию о построении отношений с РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');