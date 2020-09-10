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Летний сезон в Греции завершится досрочно из-за Британии и Нидерландов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Летний сезон в отелях Греции досрочно завершается из-за массовой отмены иностранцами забронированных туров, доходы отрасли по итогам года будут ниже на 80%, пишет Ekathimerini. Шквал отмен она связала со введением в Нидерландах и Великобритании карантина для возвращающихся отпускников.

Экономический кризис

"Однако совсем трагичным итог сезона назвать нельзя, поскольку иностранный турпоток в августе превзошел пессимистичные прогнозы начала года", - пишет издание.

В августе иностранный турпоток в Греции упал в годовом измерении на 55%, однако доходы от туризма составили 1,5 млрд евро, что равносильно совокупным доходам за предыдущие семь месяцев 2020 года.

По прогнозам, в сентябре-декабре индустрия туризма Греции заработает около 600 млн евро, а годовой доход составит чуть больше 3,5 млрд евро, это на 80% меньше, чем в 2019 году, пишет Ekathimerini.

Наибольшее число туристов приехало в августе в Грецию из Великобритании (315 800 человек), на втором месте ФРГ (205 900), затем Польша (81 800), Италия (70 500) и Нидерланды (52 300).

По данным компании Fraport Greece, оператора 14 региональных аэропортов, пассажиропоток в январе-августе составил всего 5,53 млн человек, это почти в 4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (21,7 млн).

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января – 10 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Греция Великобритания Нидерланды коронавирус Германия Польша Италия Fraport Greece

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