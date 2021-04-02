СП "Роснефти" и "Газпром нефти" поможет ЯНАО сохранить вечную мерзлоту

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - "Мессояханефтегаз" (на паритетной основе принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти") и правительство Ямало-Ненецкого автономного округа заключили соглашение об информационном взаимодействии в области изучения и сохранения вечной мерзлоты, сообщила "Газпром нефть" (оператор "Мессояханефтегаза").

Сотрудничество будет направлено на изучение вечномерзлых толщ как главного элемента арктической экосистемы, говорится в пресс-релизе.

"Стороны объединят усилия по сбору данных геокриологического мониторинга на базе Научного центра изучения Арктики, планируется совместно анализировать предоставленные данные, оценивать состояние мерзлых толщ и участвовать в выработке решений по регулированию криогенных процессов", - отметила компания.

"Мессояханефтегаз" - самый северный на континентальной России проект. Начало промышленной разработки Восточно-Мессояхского месторождения состоялось в 2016 году. Западно-Мессояхское месторождение находится на этапе геологоразведки. Добыча нефти на Мессояхе в 2020 году выросла на 2% - до свыше 5,6 млн тонн, рост добычи по итогам 2019 года составлял 22%. Ожидается, что проектная пиковая добыча нефти на Мессояхе - 6 млн тонн н.э. - будет достигнута в 2021 году.