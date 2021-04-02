Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:32Заразились
на 02.04В России 4 563 056+8 792В мире 129 607 543+711 622

СП "Роснефти" и "Газпром нефти" поможет ЯНАО сохранить вечную мерзлоту

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - "Мессояханефтегаз" (на паритетной основе принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти") и правительство Ямало-Ненецкого автономного округа заключили соглашение об информационном взаимодействии в области изучения и сохранения вечной мерзлоты, сообщила "Газпром нефть" (оператор "Мессояханефтегаза").

Сотрудничество будет направлено на изучение вечномерзлых толщ как главного элемента арктической экосистемы, говорится в пресс-релизе.

"Стороны объединят усилия по сбору данных геокриологического мониторинга на базе Научного центра изучения Арктики, планируется совместно анализировать предоставленные данные, оценивать состояние мерзлых толщ и участвовать в выработке решений по регулированию криогенных процессов", - отметила компания.

"Мессояханефтегаз" - самый северный на континентальной России проект. Начало промышленной разработки Восточно-Мессояхского месторождения состоялось в 2016 году. Западно-Мессояхское месторождение находится на этапе геологоразведки. Добыча нефти на Мессояхе в 2020 году выросла на 2% - до свыше 5,6 млн тонн, рост добычи по итогам 2019 года составлял 22%. Ожидается, что проектная пиковая добыча нефти на Мессояхе - 6 млн тонн н.э. - будет достигнута в 2021 году.

ЯНАО Мессояханефтегаз Роснефть Газпром нефть

Новости по теме

Новости

Rutube сообщил о своем перезапуске

Пандемия коронавируса

Доля COVID-19 в структуре ОРВИ с декабря сократилась в три раза

Доля COVID-19 в структуре ОРВИ с декабря сократилась в три раза

Сторонник украинских националистов готовил акции устрашения в Барнауле

Мария Бутина сообщила об отказе Навального от предложенного лечения

Мария Бутина сообщила об отказе Навального от предложенного лечения

Третий штраф подряд довел сумму претензий к Twitter до 8,9 млн рублей

Пандемия коронавируса

Произведенная за рубежом вакцина "Спутник V" сможет поступать в РФ

Произведенная за рубежом вакцина "Спутник V" сможет поступать в РФ

Twitter получил в России второй подряд штраф на 3,3 млн руб.

Twitter получил в России второй подряд штраф на 3,3 млн руб.

Источник узнал о переносе отчета правительства в Госдуме

Кремль опроверг использование "Искандеров" в ходе конфликта в Карабахе

Кремль опроверг использование "Искандеров" в ходе конфликта в Карабахе

Гостевые дома обяжут по закону проходить классификацию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');