В ООН встревожены аномально высокой для Сибири температурой в июне

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Температуры, зафиксированные в Сибири в июне 2020 года, оказались в среднем на 10 градусов выше, чем обычно наблюдаются в этом районе планеты. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО) ООН.

В организации отметили, что такая погода способствует распространению природных пожаров за Северным полярным кругом и быстрому сокращению ледового покрова вдоль арктического побережья РФ.

Национальный центр изучения снега и льда США собрал данные, согласно которым необычайно теплая погода в Сибири "ускорила отступление льда вдоль арктического побережья России, особенно с конца июня, что привело к очень низкому уровню льда в море Лаптевых и в Баренцевом море". "Арктика нагревается в два с лишним раза быстрее, чем в среднем весь мир, что оказывает влияние на местное население и экосистемы с глобальными последствиями", - заявил генсек ВМО Петтери Таалас.

Он добавил, что ситуация на полюсах Земли влияет на ситуацию далеко за их ареалами, затрагивая регионы с населением в сотни миллионов человек.

В ВМО при этом упомянули исследование ученых ряда международных университетов и сотрудников метеослужб, согласно выводам которых аномальные температуры в Сибири почти наверняка были бы невозможны без деятельности человека.

Рекордная жара в Верхоянске

В ВМО решили проверить информацию о том, как 20 июня в городе Верхоянск на севере Якутии была зафиксирована температура в 38 градусов: это вероятный температурный рекорд для территории за Северным полярным кругом.

The Guardian сообщала со ссылкой на международное исследование, что версия, будто потепление в Арктике связано с деятельностью человека, в 600 раз более вероятна, чем какие-либо другие варианты.

В начале июня служба по контролю за изменением климата ЕС "Коперник" сообщила, что температура по всей Сибири в период с марта по май была аномальной – столбик термометра поднимался на 10 градусов выше средних температурных показателей за 1981-2010 гг. в районе рек Обь и Енисей, где было зафиксировано рекордно раннее разрушение речного льда.

При этом в "Копернике" сообщили, что в районах Аляски, Европы, Северной Америки, Южной Америки, Африки и Антарктики температура в мае 2020 года была в среднем на 0,68 градуса по Цельсию выше средних показателей за 1981-2010 гг.

В мировом масштабе средняя температура за 12 месяцев до мая 2020 года была примерно на 1,3 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня. С 2002 года устойчиво фиксируются температуры воздуха выше среднего, а последние пять лет были самыми жаркими.

Тепловая волна в частях Сибири и Аляски вызывает особую тревогу в регионах, пострадавших в 2019 году от масштабных лесных пожаров, одной из причин которых стала рекордная жара. В "Копернике" подчеркнули, что пламя, тлеющее под землей, может вспыхнуть вновь.

В Арктике с середины 19 века средняя температура поднялась на два градуса – почти в два раза выше, чем средняя температура по миру. Это ускорило таяние ледяного покрова в Гренландии, что привело к потере 600 млрд тонн ледяной массы за год, и на этот процесс приходится 40% общего повышения уровня моря в 2019 году.