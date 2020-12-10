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Экипаж МКС вновь восстановил работу системы получения кислорода

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Система получения кислорода "Электрон-ВМ" в российском сегменте Международной космической станции (МКС) введена в строй и работает штатно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

Собеседник агентства отметил, что экипаж МКС провел работу по включению системы "Электрон-ВМ".

О сбое работы системы "Электрон-ВМ" на МКС стало известно в октябре.

"14 октября 2020 года в 23:31 на российском сегменте Международной космической станции отключилась система "Электрон-ВМ", расположенная в модуле "Звезда", отвечающая за получение кислорода", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

17 октября экипаж МКС под руководством специалистов главной оперативной группы управления полётом станции починил систему.

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19 октября в переговорах с ЦУПом российские космонавты вновь сообщили о неполадках в работе системы получения кислорода. По словам космонавта Анатолия Иванишина, неполадки были вызваны тем, что в системе закончилась вода. 20 октября в "Роскосмосе" сообщили, что все технические неполадки были устранены.

Очередной сбой системы "Электрон" произошел 21 октября. Согласно указаниям наземных специалистов, космонавты отключили систему и разобрали ее для поиска неисправностей.

Система "Электрон" располагается на российском сегменте МКС в модуле "Звезда". Во время починки системы работала дублирующая система в американском сегменте станции. Как отметили в "Роскосмосе", ситуация не представляла опасности для экипажа.

С августа 2020 года экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Высказывается мнение, что разгерметизация может быть связана с возрастом станции. Такой точки зрения придерживается в частности космонавт Иван Вагнер, вернувшийся со станции в октябре.

При этом исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев отверг утверждения об увеличении числа поломок на станции и заявил, что модули МКС способны проработать существенно дольше своего гарантийного срока.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готовится к созданию новой орбитальной станции.

МКС Роскосмос

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