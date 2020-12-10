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Глава ЕП призвал ввести санкции против Турции за политику в отношении Кипра

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Европарламента Давид Сассоли сообщил, что в своем выступлении перед членами Евросовета призвал к санкциям ЕС в отношении Турции за ее поведение в Восточном Средиземноморье.

"Европейский парламент голосовал за резолюцию, призвавшую гарантировать целостность острова Кипр. И если не получается обеспечить гарантии целостности территории государства-члена ЕС, необходимо принять санкции против Турции, раз она не намерена отказываться от своих агрессивных действий", - сказал глава Европарламента после выступления в четверг в Брюсселе перед лидерами стран ЕС.

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Европейские лидеры планируют в рамках международного раздела встречи в ходе рабочего ужина рассмотреть вопрос о возможном расширении ограничительных мер в отношении Анкары.

Президент Франции Эммануэль Макрон по прибытии на саммит заявил СМИ, что Евросоюзу необходимо придерживаться требований в отношении Турции, выдвинутых главами государств и правительств стран ЕС в октябре, и защищать суверенитет государств-членов союза и стабильность, особенно в Восточном Средиземноморье, но также и в Северной Африке, и на Ближнем Востоке.

Накануне саммита высокопоставленный европейский чиновник ЕС, комментируя журналистам повестку предстоявшей встречи на высшем уровне Евросоюза, сообщил, что подготовлен юридический документ, требующий обсуждения на Европейском совете.

По его словам, ожидается, что лидеры ЕС выскажутся по двум позициям: добавлять ли новые имена в санкционный список в отношении Турции и расширять ли возможные санкционные меры. Согласие по этому поводу необходимо на уровне Европейского совета.

Источник признал деликатность положения, требующего "правильного баланса" отношений с Турцией при расхождении позиций государств-членов ЕС относительно того, как оценивать ситуацию в Восточном Средиземноморье.

ЕС Турция Греция Кипр Средиземное море

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