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Турецкое судно вернулось в Анталью после геологоразведки в Средиземноморье

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Турецкое исследовательское судно "Оруч Реис" вернулось в порт Антальи после завершения геологоразведки в Восточном Средиземноморье, сообщает министерство энергетики страны.

"Оруч Реис" завершил начавшиеся 10 августа сейсмологические работы в секторе Демре в Средиземном море. Данные в формате 2D собраны с 10 955 км морского дна. Судно вернулось в порт Антальи", - говорится в сообщении министерства в твиттере.

В последние месяцы ситуация в Восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Поиском месторождений углеводородов занимается "Оруч Реис".

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция и Кипр считают своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и несколькими странами ЕС.

Турция Оруч Реис

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