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США выразили беспокойство из-за геологоразведки Турции в Средиземноморье

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео считает, что напряженность в отношениях между союзниками по НАТО Грецией Турцией из-за запасов углеводородов в Средиземном море играет на руку противникам североатлантического альянса и проблему следует решить дипломатическим путем.

"Усиление военной напряженности служит только противникам, которые хотели бы видеть раскол в трансатлантическом единстве", - заявил Помпео журналистам по итогам переговоров с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

Госсекретарь сообщил, что президент США Дональд Трамп уже побеседовал с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в надежде урегулировать кризис.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены текущими операциями Турции, которая ведет поиск природных ресурсов в районах Восточного Средиземноморья, юрисдикцию над которыми подтвердили Греция и Кипр", - сказал Помпео.

Он отметил, что Вашингтон поддерживает право Кипра эксплуатировать запасы углеводородов в своей исключительной экономической зоне.

Как сообщалось, турецкий министр энергетики Фатих Донмез заявил в субботу, что власти Турции в скором времени могут объявить об открытии новых месторождений углеводородов в Средиземном и Черном морях. Он подчеркнул, что Турция будет "защищать свои права при любых условиях".

Турция в последнее время активно проводит поиск месторождений в восточной части Средиземного моря. Греция, Кипр и другие европейские страны считают, что турецкая сторона ищет месторождения в не принадлежащих ей районах. Это привело к напряженности в регионе.

В середине лета из-за критики со стороны Афин Турция временно приостанавливала разведочное бурение на месторождениях углеводородов в Средиземном море, но уже в августе турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о возобновлении работ.

США Кипр Турция Майк Помпео

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