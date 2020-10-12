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Турецкое судно возобновило поиск месторождений в Восточном Средиземноморье

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Турецкое исследовательское судно "Оруч Реис" вышло в море для продолжения геологоразведочной деятельности в Восточном Средиземноморье, сообщил в ночь на понедельник телеканал TRT Haber.

"Navtex сообщил, что судно "Оруч Реис" будет работать к югу от острова Кастеллоризо (Греция - ИФ) до 22 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судно будут сопровождать судно снабжения "Атаман" и буксир "Чингисхан".

В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. В частности, поиском месторождений углеводородов занимается как раз "Оруч Реис".

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция и Кипр считают своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.

Турция Средиземноморье

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