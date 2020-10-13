В ФРГ призвали Турцию прекратить провокации на востоке Средиземноморья

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД ФРГ Хайко Маас во вторник призвал Турцию прекратить провокационные действия в восточном Средиземноморье.

"Анкара должна прекратить чередовать политику разрядки с провокациями, если правительство действительно заинтересовано в переговорах", - приводят европейские СМИ слова Мааса перед его визитом на Кипр и в Грецию.

"Если Турция вновь начнет новую разработку газовых месторождений в спорных зонах восточного Средиземноморья, то это будет серьезным ударом по усилиям по снижению напряженности", - отметил министр.

В ночь на понедельник, 12 октября, стало известно, что турецкое исследовательское судно "Оруч Реис" вышло в море для продолжения геологоразведочной деятельности в восточном Средиземноморье. В понедельник в МИД Греции назвали эти действия Турции угрозой для стабильности в регионе.

В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Поиском месторождений углеводородов занимается как раз "Оруч Реис".

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.