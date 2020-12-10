Британия ввела санкции против спецназа "Терек" и трех высокопоставленных чеченцев

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Британские власти приняли решение ввести санкции против спецподразделения "Терек" и трех россиян за их причастность, по мнению Лондона, к нарушению прав человека. Об этом говорится в обнародованном в четверг пресс-релизе МИД Великобритании.

"Что касается России, Соединенное Королевство вводит санкции, включая запрет на въезд и замораживание активов, против трех физических лиц и отряда быстрого реагирования "Терек", ответственных за пытки и другие нарушения прав человека в отношении членов ЛГБТ-сообщества в Чечне", - говорится в сообщении.

В частности, в санкционный список внесены председатель парламента Чечни Магомед Даудов, замминистра внутренних дел республики Апти Алаудинов и бывший глава полиции чеченского города Аргун Аюб Катаев.

В ведомстве отметили, что Великобритания действует заодно с США, которые также в четверг объявили о пополнении санкционных списков юридическими и физическими лицами, виновными в нарушении прав человека.

"Сегодняшние санкции ясно дают понять нарушителям прав человека, что Великобритания привлечет их к ответственности", - заявил в свою очередь глава МИД Великобритании Доминик Рааб.