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Песков найдет дела важнее просмотра фильма об ЛГБТ в Чечне

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не намерены смотреть документальный фильм Дэвида Франса "Добро пожаловать в Чечню" о ситуации с ЛГБТ-меньшинствами в республике, у чиновников есть более важные дела, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Если вы считаете, что Кремлю нужно все бросить и знакомиться на HBO (телеканал) с сериалом про геев в России, сообщите нам. Мы считаем, что у нас много других, более важных дел, - предложил он. - Я бы не преувеличивал значение подобных сериалов".

На вопрос об отношении Владимира Путина к сексуальным меньшинствам его пресс-секретарь напомнил, что президент не раз это комментировал.

"Президент всегда говорит о конкретном законе, который ошибочно трактуется в некоторых западных странах, отвергает любые обвинения в том, что имеются со стороны государства какие-то репрессивные настроения в этой области, - сказал Песков. - Но при этом всегда президент обращает внимание на национальные устои в целом в России, в некоторых национальных республиках, где исторические корни имеют свою особенность, от которой нельзя абстрагироваться".

На замечание о том, что при президенте иногда звучат некорректные высказывания в адрес ЛГБТ-меньшинств, Песков сказал, что Путин "вообще относится нетерпимо к перегибам, а это, скорее, относится к перегибам".

В последний раз президент публично обсуждал эту тему 3 июля на встрече с членами группы по подготовке поправок к Конституции. Ему пожаловались на флаг ЛГБТ на посольстве США в Москве и на мороженое под названием "Радуга". Путин тогда подчеркнул, в России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничениями прав по половому признаку, сексуальной ориентации или национальным признакам.

Чечня Дмитрий Песков Владимир Путин HBO

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