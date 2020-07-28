Британское посольство в Москве получило ноту МИД из-за радужного флага

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Британское посольство в Москве получило ноту протеста от российского МИД за то, что на здании дипмиссии в июне был вывешен флаг ЛГБТ, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник.

27 июля депутат Госдумы Василий Пискарев, глава комиссии по расследованию иностранного вмешательства, сообщил, что МИД направил такие ноты в посольства США, Великобритании и Канады. По его словам, в них говорится, что действия дипломатов нарушили "положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и российские законы".

Дипломаты вывешивали такие флаги в знак солидарности с борьбой ЛГБТ-сообщества за свои права. Пискарев отметил, что это было сделано "в период голосования по поправкам в Конституцию России, где закреплены положения о защите и сохранении традиционных семейных ценностей". Депутаты пожаловались на дипмиссии в МИД.

Пискарев заверил, что его комиссия "продолжает свою работу, и намерена обратить особое внимание на попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны в ходе подготовки к предстоящим 13 сентября региональным выборам".

В комиссию по вмешательству 30 июня на дипломатов пожаловался вице-спикер Госдумы и ПАСЕ Петр Толстой. Он попросил дать правовую оценку размещению флагов ЛГБТ-сообщества на зданиях дипмиссий США и Великобритании. В этих действиях депутат увидел попытку "давления на свободное волеизъявление граждан" при голосовании по поправкам.

Толстой также попросил дать оценку заявлениям посольств Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США, которые призвали российское правительство защищать права всех граждан, включая ЛГБТ", а также высказывали опасения за положение сексуальных меньшинств после принятия поправок в Конституцию.

Комментируя появление флага на посольстве США, президент Владимир Путин пошутил, что это говорит о том, кто в дипмиссии работает.