Кадыров заявил, что "позорные санкции еще аукнутся США"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что новые санкции США против связанных с Чечней компаний не повлияют на развитие республики.

"Я не удивляюсь этому событию, равно как и не пугаюсь. На Чеченскую Республику и ее развитие эти санкции никак не влияют", - написал Кадыров в телеграме.

Глава Чечни добавил, что семья Бен Ладена проживала в США, а его братья управляли собственными бизнес-компаниями в разных уголках земного шара. "Несмотря на это, никто из них мистическим образом не попал под санкции Соединенных Штатов и спокойно занимался своим делом. Кроме как лицемерием это не назовешь!" - считает Кадыров.

Он также заявил, что "сегодняшние позорные санкции еще аукнутся США". Это действительно черная страница в истории этого государства", - написал Кадыров.

Администрация США в четверг объявила о санкциях против шести компаний из РФ за причастность, по версии Вашингтона, к нарушениям прав человека, говорится в документе Минфина США.

В санкционные списки включены, в частности, российская промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, бойцовский клуб "Ахмат", ООО "Чеченские минеральные воды", футбольный клуб "Ахмат" и ООО "МегаСтройИнвест".

Санкции вводятся в рамках глобального "Акта Магнитского", принятого в США в 2016 году. Он дает президенту США полномочия обновлять список иностранных структур и граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека.

Кроме того, британские власти приняли решение ввести санкции против спецподразделения "Терек" и трех россиян за их причастность, по мнению Лондона, к нарушению прав человека, говорится в обнародованном в четверг пресс-релизе МИД Великобритании.

"Что касается России, Соединенное Королевство вводит санкции, включая запрет на въезд и замораживание активов, против трех физических лиц и отряда быстрого реагирования "Терек", ответственных за пытки и другие нарушения прав человека в отношении членов ЛГБТ-сообщества в Чечне", - говорится в пресс-релизе министерства.

В частности, в санкционный список внесены председатель парламента Чечни Магомед Даудов, замминистра внутренних дел республики Апти Алаудинов и бывший глава полиции чеченского города Аргун Аюб Катаев.

В ведомстве отметили, что Британия действует заодно с США, которые также в четверг объявили о пополнении санкционных списков юридическими и физическими лицами, виновными в нарушении прав человека.