ЕСПЧ коммуницировал жалобу гея, сообщившего о пытках в Чечне

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу гомосексуалиста Максима Лапунова, который сообщил о применении к нему пыток в Чечне, сообщает "Российская ЛГБТ-сеть".

"ЕСПЧ подтверждает, что в ситуации массовых преследований ЛГБТ чеченские власти будут делать все, чтобы скрыть доказательства этих преступлений, и государству-ответчику необходимо применить особые усилия для того, чтобы дела такого толка были бы расследованы", - сказала представитель Максима Лапунова со стороны "Российской ЛГБТ-сети" Вероника Лапина.

Как напомнили в "Российской ЛГБТ-сети", Лапунов - "единственный человек, который открыто рассказал о своем задержании и пытках в Чечне и обратился в правоохранительные органы за помощью". Уголовное дело, однако, не было возбуждено. Опасаясь за свою жизнь, Лапунов был вынужден покинуть Россию.

Сообщения о массовых преследованиях ЛГБТ в Чечне появились в средствах массовой информации в апреле 2017 года. По словам самого Лапунова, 16 марта 2017 года его затолкали в машину неизвестные ему люди, привезли в неизвестное ему на тот момент место и продержали там 11 дней. "Каждый день он подвергался оскорблениям, избиениям и пыткам. 28 марта Лапунова отпустили, но перед этим заставили подписать пустые бланки и подержаться за рукоятку пистолета, угрожая тем, что если он кому-то сообщит о произошедшем, то его обвинят в убийстве", - рассказывали в "Российской ЛГБТ-сети".

В мае этого года Лапунов при поддержке "Российской ЛГБТ-сети" и Комитета против пыток подал жалобу в ЕСПЧ по нарушениям четырех статей Европейской конвенции по правам человека: статьи 3 (запрещение пыток), статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и статьи 14 (запрещение дискриминации).

В своей коммуникации ЕСПЧ ссылается не только на российские правовые нормы, но и на Резолюцию и рекомендации ПАСЕ по преследованиям ЛГБТИ в Чечне от 27 июня 2018 года.

ЕСПЧ обратился к российским властям с четырьмя вопросами, касающимися того, был ли Максим Лапунов подвергнут задержанию и жесткому обращению со стороны представителей правоохранительных органов в период с 16 по 29 марта 2017, было ли его задержание и жестокое обращение связано с его сексуальной ориентацией, и были ли приложены достаточные усилия для того, чтобы расследовать информацию о его задержании и жестоком обращении с ним. У России есть время до 12 марта 2020 года, чтобы ответить на заданные вопросы.