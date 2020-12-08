Южная Корея планирует закупить вакцины для 44 млн человек

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Республика (Южная) Корея подписала соглашения о поставке вакцин от COVID-19 для 44 млн человек в следующем году, заявил во вторник министр здравоохранения РК Пак Нын Ху.

Правительство договорилось о закупках вакцин у компаний AstraZeneca Plc, Pfizer Inc., Moderna Inc. и Johnson & Johnson's Janssen для вакцинации 34 млн человек, сообщил министр журналистам на брифинге.

Дозы для 10 млн человек будут закуплены в рамках глобального проекта вакцинации Всемирной организации здравоохранения, известного как COVAX, добавил чиновник.

"Первоначально мы планировали обеспечить вакцинами 30 млн человек, но решили закупить больше, поскольку существует неопределенность в отношении их успешного действия и острая конкуренция, касающаяся закупок", - сказал он.

Поставки вакцины начнутся не позднее марта, но власти будут наблюдать за тем, как вакцины работают в других странах в течение нескольких месяцев, чтобы обеспечить безопасность их применения. Массовая вакцинация, вероятно, начнется во второй половине следующего года.

В то же время он отметил определенные успехи страны в сдерживании распространения вируса и сказал: "Мы не видим необходимости спешно начинать вакцинацию, не убедившись, что риски вакцин были проверены".

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), по состоянию на полночь понедельника в стране было зарегистрировано 38,7 тыс. случаев заболевания.