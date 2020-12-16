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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:26Заразились
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Антирекорд приросту смертей от COVID-19 зафиксирован в Германии

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Немецкий институт Роберта Коха зарегистрировал за сутки 952 скончавшихся в Германии от коронавируса, это самый высокий показатель за 24 часа с начала пандемии.

Число новых случаев заражения составило 27 728, это несколько меньше антирекорда минувшей пятницы - тогда было зарегистрировано 29 875 новых инфицированных.

С 16 декабря в Германии действуют жесткие общественные ограничения в связи с пандемией. Закрыты все точки розничной торговли за исключением продовольственных магазинов, аптек, магазинов оптики, автозаправок, автомобильных и велосипедных мастерских, отделений банков и почты, прачечных и химчисток. Также закрываются парикмахерские и салоны красоты, не работают музеи, спортзалы, бассейны и театры. Рестораны и кафе также закрыты, еду можно продавать только "на вынос".

Помимо этого, закрываются все школы - учеников переводят на дистанционное обучение. Церковные службы разрешены с ограничениями - все должны быть в масках, петь будет запрещено, а минимальная дистанция между прихожанами должна составлять 1,5 метра.

Германия коронавирус

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