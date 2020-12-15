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Что случилось этой ночью: вторник, 15 декабря

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Не менее 11 человек погибли на пожаре в пансионате в Башкирии. Пансионат оказался частным домом престарелых. У владельцев не было права на круглосуточное размещение постояльцев.

– Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом. Он получил необходимый минимум задолго до конца голосования. Ранее президент Дональд Трамп пытался оспорить результаты голосования в некоторых штатах.

– Трамп сообщил об уходе генпрокурора США со своего поста. Президент поблагодарил его за "выдающуюся" работу. По информации The NY Times, на отставку могло повлиять нежелание Трампа признать поражение на выборах.

– Милиция Белоруссии начала процесс против сотни задержанных пенсионеров. Их привлекут к административной ответственности за нарушение порядка организации массовых мероприятий. Участники акции хотели собраться в колонну и пройти по городу, но милиционеры не дали им сделать это.

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