Милиция Белоруссии начала процесс против сотни задержанных пенсионеров

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Белорусская милиция начала "административный процесс" в отношении более 100 задержанных в понедельник в Минске на оппозиционной акции пенсионеров.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях сегодня на территории Минска установлено более 100 граждан, в отношении которых начат административный процесс по ст.23.34 КоАП Республики Беларусь за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", – говорится в сообщении на сайте ГУВД Мингорисполкома.

В ведомстве заявили, что 14 декабря в Минске прошло "несанкционированное массовое мероприятие", а его участники "обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами", причем они "неоднократно предупреждались о привлечении к ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях".

Ранее в центре Минска прошла традиционная по понедельникам акция протеста пенсионеров. Правоохранители не дали им собраться в колонну на "марш мудрости" и практически сразу начались задержания.

В Белоруссии уже больше четырех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время оппозиционные акции стали менее многочисленными и переместились с центральных улиц во дворы из-за активного подавления протестов белорусскими силовиками и массовых арестов.