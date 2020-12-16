Moderna предложит прививки участникам испытаний, получившим плацебо

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Добровольцы, которым в ходе испытаний вакцины от коронавируса компании Moderna досталось плацебо, получат приоритетное право на получение прививки, сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо, адресованное участникам исследования.

Агентство поясняет, что сначала волонтеры получат возможность узнать, что они получили во время испытаний - плацебо или вакцину. Разработчик надеется, что сможет предложить прививки добровольцам в течение одной-двух недель с момента получения разрешения регуляторов на экстренное использование в США.

Во вторник американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) посчитало разработанную компанией Moderna вакцину от коронавируса COVID-19 безопасной и эффективной. На этой неделе пройдет заседание экспертов ведомства, подчиняющегося Минздраву США, на котором будет решено, следует ли рекомендовать данную вакцину для массового использования.

1 декабря Moderna сообщила, что направила запрос в Управление по санитарному надзору США (FDA) для получения разрешения на экстренное использование вакцины от коронавируса COVID-19.

Эффективность вакцины, согласно данным разработчика и докладу FDA, превышает 94%. Стоимость одной дозы своей вакцины Moderna оценила в $25-$37.