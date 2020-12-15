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Американский регулятор счел вакцину Moderna безопасной и эффективной

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сочла разработанную компанией Moderna вакцину от коронавируса COVID-19 безопасной и эффективной, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на доклад ведомства.

В нем отмечается, что эффективность вакцины в предотвращении заражения COVID-19, сопровождающегося симптомами, составляет 94,1%. Эти данные подтверждают опубликованные ранее собственные результаты биотехнологической компании.

Согласно докладу, вакцина оказалась практически одинаково эффективна среди различных расовых и этнических групп. При этом, разработка показала 86,4% эффективности в группе людей старше 65 лет и 95,6% – в группе лиц возрастом от 18 до 65 лет.

Доклад опубликован в преддверии встречи группы экспертов ведомства, подчиняющегося Минздраву США. На ней специалисты примут решение о том, рекомендовать ли данную вакцину FDA для массового использования или нет.

1 декабря американская Moderna сообщила, что направила запрос в Управление по санитарному надзору США (FDA) для получения разрешения на экстренное использование вакцины от коронавируса COVID-19. Ранее сообщилось о 94,1% ее эффективности.

Заявка на экстренное использование – это запрос на начало применения препарата, не дожидаясь завершения абсолютно всех проверок его воздействия на организм.

Ранее FDA одобрило применение вакцины компаний Pfizer и BioNTech. Накануне в США стартовала массовая вакцинация.

США Moderna коронавирус

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