Что случилось этой ночью: среда, 16 декабря

Включение "ВКонтакте" и Telegram в "пиратский список" ЕС и объявление Twitter о закрытии Periscope

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Еврокомиссия внесла "ВКонтакте" и Telegram в список ресурсов с пиратским контентом. Включение в список объясняется наличием у пользователей доступа к нелегальным файлам и недостаточной реакцией руководства платформ на жалобы правообладателей.

- Компания Twitter решила закрыть Periscope из-за непопулярности сервиса. Приложение перестанет работать с 31 марта 2021 года, на сайте Periscope можно будет посмотреть только архивные трансляции. Компания намерена продолжить интегрировать сервис видеотрансляций в соцсеть Twitter.

- Советник Трампа по нацбезопасности вернется в Вашингтон из-за кибератак на федеральные агентства США. После досрочного возвращения из поездки в Европу Роберт О'Брайен проведет ряд заседаний в связи с предполагаемыми атаками российских хакеров на системы Минфина США и других американских министерств.

- Парламент Египта ратифицировал договор о стратегическом сотрудничестве с Россией. Он предполагает взаимные визиты глав двух государств не реже раза в год, министерские консультации в формате "2+2" и развитие сотрудничества в различных областях. Договор был подписан еще в 2018 году и ратифицирован Госдумой РФ в конце июля 2019 года.