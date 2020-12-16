Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:39Заразились
на 15.12В России 2 707 945+26 689В мире 72 848 675+596 134

Парламент Египта ратифицировал договор о стратегическом сотрудничестве с РФ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Палата депутатов Египта ратифицировала договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве с РФ, сообщают местные СМИ.

В сообщении посольства РФ в Египте, размещенном на официальной странице в фейсбуке, сказано, что ратификация договора стала "важным шагом на пути развития дружественных отношений между Россией и Египтом, опирающихся на глубокие традиции дружбы, взаимную симпатию наших народов и обоюдное стремление к наращиванию сотрудничества".

Посольство уточнило, что сама ратификация состоялась 15 декабря.

Договор был подписан президентами двух стран в Сочи 17 октября 2018 года и ратифицирован Госдумой РФ в конце июля 2019 года.

Он предполагает взаимные визиты глав двух государств не реже раза в год с участием министров и руководителей ведомств России и Египта. Кроме того, договор предусматривает формат консультаций по схеме "2+2" в составе министров иностранных дел и министров обороны обеих стран.

Также в документе указано, что Москва и Каир обязуются поддерживать развитие сотрудничества в торговой, экономической, военной и военно-технической областях.

"Стороны уделяют повышенное внимание инфраструктурным проектам, особенно в сферах атомной и других видов энергетики", - говорится в тексте договора.

Договор заключен сроком на десять лет и вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Россия Египет

Новости

Twitter закроет Periscope в марте 2021 года

Советник Трампа прервал поездку в Европу из-за кибератак на Минфин США

Советник Трампа прервал поездку в Европу из-за кибератак на Минфин США
Пандемия коронавируса

Эксперты ВОЗ в январе отправятся в Китай искать источник коронавируса

Лавров счел несущественным отказ боснийских политиков от встречи с ним

Лавров счел несущественным отказ боснийских политиков от встречи с ним

Помпео заявил, что богатые россияне отмыли миллиарды долларов на Кипре и Мальте

Помпео заявил, что богатые россияне отмыли миллиарды долларов на Кипре и Мальте

Помпео обвинил Россию в разжигании конфликтов в Средиземноморье

Власти Ирландии оштрафовали Twitter на 450 тыс. евро

Полиция не позволила противникам локдауна установить палатки в Киеве

Полиция не позволила противникам локдауна установить палатки в Киеве
Пандемия коронавируса

В ВОЗ назвали более заразной новую разновидность COVID-19 в Британии

В ВОЗ назвали более заразной новую разновидность COVID-19 в Британии

Эксперты насчитали рекордное число арестованных за 2020г. журналистов

Эксперты насчитали рекордное число арестованных за 2020г. журналистов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');