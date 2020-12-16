Парламент Египта ратифицировал договор о стратегическом сотрудничестве с РФ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Палата депутатов Египта ратифицировала договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве с РФ, сообщают местные СМИ.

В сообщении посольства РФ в Египте, размещенном на официальной странице в фейсбуке, сказано, что ратификация договора стала "важным шагом на пути развития дружественных отношений между Россией и Египтом, опирающихся на глубокие традиции дружбы, взаимную симпатию наших народов и обоюдное стремление к наращиванию сотрудничества".

Посольство уточнило, что сама ратификация состоялась 15 декабря.

Договор был подписан президентами двух стран в Сочи 17 октября 2018 года и ратифицирован Госдумой РФ в конце июля 2019 года.

Он предполагает взаимные визиты глав двух государств не реже раза в год с участием министров и руководителей ведомств России и Египта. Кроме того, договор предусматривает формат консультаций по схеме "2+2" в составе министров иностранных дел и министров обороны обеих стран.

Также в документе указано, что Москва и Каир обязуются поддерживать развитие сотрудничества в торговой, экономической, военной и военно-технической областях.

"Стороны уделяют повышенное внимание инфраструктурным проектам, особенно в сферах атомной и других видов энергетики", - говорится в тексте договора.

Договор заключен сроком на десять лет и вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.