Twitter закроет Periscope в марте 2021 года

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Приложение для видеотрансляций Periscope перестанет работать с 31 марта 2021 года, сообщила компания Twitter, владеющая сервисом.

С 15 декабря в Periscope больше нельзя создавать новые учетные записи и покупать "суперсердечки" - платный способ поощрить автора трансляции. Доступ к сайту periscope.tv/periscopeco сохранится только для просмотра архивных трансляций.

В сообщении отмечается, что компания продолжит интегрировать сервис видеотрансляций в Twitter.

Решение о закрытии в компании объяснили низкой популярностью Periscope.

"Дело в том, что приложение Periscope уже долгое время находится в нестабильном состоянии режима обслуживания. Последние пару лет мы наблюдаем снижение использования и знаем, что стоимость поддержки приложения со временем будет только расти", - говорится в сообщении Periscope на Medium.

Компания Twitter приобрела Periscope за 120 млн долларов в 2014 году - еще до запуска сервиса, состоявшегося в 2015 году.