Еврокомиссия внесла "ВКонтакте" и Telegram в "пиратский список"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) включила в список ресурсов, способствующих распространению пиратского контента, российскую социальную сеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram, следует из опубликованного документа.

Список был создан в 2018 году и содержит четыре раздела: онлайн-сервисы, предоставляющие или облегчающие доступ к пиратскому контенту (сюда вошли "ВКонтакте" и Telegram), платформы для онлайн-торговли, интернет-аптеки и сервисы, распространяющие лекарства, и офлайновые торговые площадки.

Согласно документу, у пользователей "ВКонтакте" есть доступ к нелегальным фильмам, в том числе через встроенный плеер, а также к книгам. Отмечается, что функция поиска делает поиск контента достаточно простой задачей.

Включение Telegram в список объясняется тем, что реакция руководства мессенджера на жалобы правообладателей "несущественная". Поясняется, что помимо обмена сообщениями в Telegram есть публичные каналы, которые, как и соцсети, позволяют обмениваться пиратским контентом.

В документе отмечено, что и "ВКонтакте", и Telegram возражали против включения их в список и заявляли, что ведут борьбу с распространением нелегального контента.