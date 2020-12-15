Пол Уилан пожаловался, что его по-прежнему будят в колонии по ночам

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Осужденный в России за шпионаж гражданин США, Великобритании, Канады и Ирландии Пол Уилан пожаловался семье на холод и на то, что администрация колонии, где он отбывает наказание, по-прежнему будит его каждую ночь.

"Пол рассказал об условиях своего содержания в телефонном разговоре нашим родителям. Мастерская (в колонии), где они делают одежду, практически не отапливается (4 градуса). В бараке немного теплее, там 5 градусов. Несмотря на заверения членов ОНК руководством колонии, Пол рассказал, что его по-прежнему будят каждые два часа", - сказал брат Уилана Дэвид "Интерфаксу".

По его словам, в колонии, где содержится Уилан, введен карантин. "Пол говорит, что в колонии есть больные, хотя в администрации не говорят, чем они больны. Один из бараков отведен для больных. (...) Остальные заключенные содержатся в одном помещении, оно переполнено. Несмотря на то, что заключенным выдали маски, их не всегда правильно носят, а других превентивных мер не принято", - добавил брат Уилана.

Собеседник "Интерфакса" выразил уверенность, что американские власти продолжат работать над освобождением Уилана в период перехода власти от администрации Дональда Трампа к администрации Джозефа Байдена.

Дэвид Уилан напомнил, что через две недели исполнится два года с момента задержания его брата в РФ.

16 лет за шпионаж

Мосгорсуд 15 июня приговорил Пола Уилана к 16-ти годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Уилан отправлен отбывать наказание в колонию №17 в Мордовии. Там он учит русский язык, и обучает английскому русских.

Свою вину Уилан не признал, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеется, что его обменяют.

Осведомленный источник ранее сообщал "Интерфаксу", что Москва и Вашингтон активно обсуждают возможность обмена Уилана на осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута в рамках их помилования президентами двух стран. Позже адвокат заявил, что, по его информации, американская сторона "не активно участвует в переговорах", в связи с чем решение все еще не принято.

Почему Уилана будят по ночам в мордовской колонии

Брат Уилана ранее сообщал, что в разговоре с семьей Пол рассказал, что его будят раз в два часа каждую ночь. В связи с нарушением прав Пола Уилана американское посольство направило дипломатическую ноту министерству иностранных дел РФ, но она была проигнорирована.

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мордовии Валерий Крутов в середине ноября пояснил "Интерфаксу", что Уилан из-за статьи обвинения считается склонным к побегу, поэтому "в ночное время сотрудники колонии каждые два часа обязаны подходить к нему, скидывать одеяло, тем самым проверять его присутствие".

Крутов сообщил, что ОНК посетила Уилана в колонии №17. "Комиссия посетила Уилана после его обращения. Вопрос был по его режиму сна. Начальник колонии пообещал, что проблем со сном у него не будет. (...) Уилан просил хотя бы о шестичасовом сне. Руководство колонии обещало обеспечить полноценный восьмичасовой сон", - сказал представитель ОНК.