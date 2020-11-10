Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:52Заразились
на 10.11В России 1 817 109+20 977В мире 50 913 976+518 662

Уилан назвал братскими отношения с заключенными в российской колонии

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан сообщил в интервью американскому телеканалу ABC News, что к нему хорошо относятся в российской колонии и что он ладит с остальными заключенными.

"В действительности они (заключенные) достаточно приветливы. Все работают вместе как команда, так что существует некое братство", - сказал он.

Уилан добавил, что все заключенные со смехом восприняли его прибытие в колонию. "Они все смеялись, когда я прибыл туда, - поделился он. - Все знают, что это полный отстой, и они смеялись и говорили: "Это, очевидно, имеет политический характер".

Порядки в колонии

По словам Уилана, охрана колонии называет его "туристом". По ночам охранники поднимают его каждые два часа, поскольку он находится под особым наблюдением.

Заключенный заявил, что в колонии, где он находится, условия достаточно суровы. "Оно (здание - ИФ) весьма мрачное и довольно разрушенное", - отметил Уилан.

Он уточнил, что в колонии находятся 50-60 заключенных, которые, можно сказать, "живут друг у друга на головах". По словам Уилана, люди спят на двухъярусных койках, в их распоряжении всего четыре туалета. Также у них нет доступа к горячей воде, за исключением посещений душа два раза в неделю. В бараках нет охраны, поэтому, по словам Уилана, заключенные живут сами по себе.

Заключенные просыпаются в 6:00, у них есть 15 минут на приведение себя в порядок. Затем начинается рабочий день, который длится восемь часов.

Уилан впервые поговорил с журналистами с момента его ареста в 2018 году.

16 лет колонии из-за флэшки

Пол Уилан, который ранее проходил службу в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что он имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

Уилану было предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). По словам адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, как утверждает защита, Уилан считал, что на носителе были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел, так как был задержан. После ареста Уилан провел 18 месяцев в СИЗО.

На данный момент 50-летний Уилан отбывает 16-летний срок в колонии номер 17 в Мордовии. Он не изолирован от остальных заключенных, большинство из которых осуждены за преступления, связанные с наркотиками. Тюремные сроки там также отбывают осужденные за насилие и убийства.

Пол Уилан

Новости по теме

Новости

В Петербурге закрыли дело чиновницы, закупившей ненужных лекарств на 195 млн рублей

Путин заявил, что РФ не будет втягиваться в гонку вооружений

Госдума одобрила назначение пяти новых министров и вице-премьера

Госдума одобрила назначение пяти новых министров и вице-премьера

Дело об изнасиловании дознавательницы в Уфе отправлено на пересмотр

Суд перевел CEO банка "Траст" Хабарова из СИЗО под домашний арест

Суд перевел CEO банка "Траст" Хабарова из СИЗО под домашний арест

Духовное управление мусульман России запретило браки с немусульманками

Пандемия коронавируса

Каждый четвертый депутат Госдумы переболел или болеет COVID-19

Навальный выиграл в ЕСПЧ компенсацию за задержание на Болотной площади

Навальный выиграл в ЕСПЧ компенсацию за задержание на Болотной площади
Пандемия коронавируса

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в РФ составил почти 21 тысячу

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в РФ составил почти 21 тысячу

Чиновники объявили об урегулировании конфликта в FESCO

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');