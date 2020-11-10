Уилан назвал братскими отношения с заключенными в российской колонии

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан сообщил в интервью американскому телеканалу ABC News, что к нему хорошо относятся в российской колонии и что он ладит с остальными заключенными.

"В действительности они (заключенные) достаточно приветливы. Все работают вместе как команда, так что существует некое братство", - сказал он.

Уилан добавил, что все заключенные со смехом восприняли его прибытие в колонию. "Они все смеялись, когда я прибыл туда, - поделился он. - Все знают, что это полный отстой, и они смеялись и говорили: "Это, очевидно, имеет политический характер".

Порядки в колонии

По словам Уилана, охрана колонии называет его "туристом". По ночам охранники поднимают его каждые два часа, поскольку он находится под особым наблюдением.

Заключенный заявил, что в колонии, где он находится, условия достаточно суровы. "Оно (здание - ИФ) весьма мрачное и довольно разрушенное", - отметил Уилан.

Он уточнил, что в колонии находятся 50-60 заключенных, которые, можно сказать, "живут друг у друга на головах". По словам Уилана, люди спят на двухъярусных койках, в их распоряжении всего четыре туалета. Также у них нет доступа к горячей воде, за исключением посещений душа два раза в неделю. В бараках нет охраны, поэтому, по словам Уилана, заключенные живут сами по себе.

Заключенные просыпаются в 6:00, у них есть 15 минут на приведение себя в порядок. Затем начинается рабочий день, который длится восемь часов.

Уилан впервые поговорил с журналистами с момента его ареста в 2018 году.

16 лет колонии из-за флэшки

Пол Уилан, который ранее проходил службу в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что он имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

Уилану было предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). По словам адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, как утверждает защита, Уилан считал, что на носителе были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел, так как был задержан. После ареста Уилан провел 18 месяцев в СИЗО.

На данный момент 50-летний Уилан отбывает 16-летний срок в колонии номер 17 в Мордовии. Он не изолирован от остальных заключенных, большинство из которых осуждены за преступления, связанные с наркотиками. Тюремные сроки там также отбывают осужденные за насилие и убийства.