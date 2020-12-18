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Microsoft опровергла информацию о взломе ее программ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Представители Microsoft опровергли сообщения СМИ о том, что продукты компании подверглись взлому в результате атаки хакеров.

"У нас нет никаких подтверждений этому", – заявил президент компании Брэд Смит в интервью газете The New York Times.

В свою очередь, вице-президент компании по коммуникациям Фрэнк Шоу написал в твиттере: "Как и другие клиенты SolarWinds, мы активно искали признаки этого вируса и можем подтвердить, что мы обнаружили вредоносные двоичные коды SolarWinds в нашей экосистеме, которые изолировали и удалили".

"Мы не нашли доказательств доступа к производственным сервисам или данным клиентов. Наши специалисты не установили абсолютно никаких сведений о том, что наши системы были использованы, чтобы атаковать других ", – добавил он.

Ранее американские СМИ сообщили, что продукты компании Microsoft среди прочих подверглись хакерской атаке. Кибератака была нацелена, в частности, на Пентагон и госдеп.

По утверждению газеты The Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа, якобы работающая на российскую внешнюю разведку.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Согласно сообщению на сайте SolarWinds, клиентами компании являются подразделения вооруженных сил, министерства юстиции и государственного департамента, Агентства национальной безопасности, почтовой службы и 425 компаний из списка американского списка Fortune 500.

Среди атакованных структур также были подразделения министерства обороны, минэнерго и национальное управление США по ядерной безопасности.

США Microsoft

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