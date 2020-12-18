Хакеры атаковали минэнерго и управление ядерной безопасности США

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Хакеры, поддерживаемые иностранным государством, среди прочих федеральных ведомств получили доступ к системам министерства энергетики и национальному управлению ядерной безопасности США (NNSA), сообщил журнал Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Подозрительная активность наблюдалась в сетях, принадлежащих Федеральной комиссии по регулированию энергетики (FERC), Национальным лабораториям Сандии и Лос-Аламоса в Нью-Мексико и Вашингтоне, управлению безопасного транспорта в NNSA и отделению министерства энергетики США в Ричленде.

Федеральные следователи выясняют, какую информацию удалось похитить хакерам.

Собеседники Politico заявили, что расследование продолжается, и полный размер ущерба может быть неизвестен "в течение нескольких недель".

"На данный момент расследование показало, что вредоносное ПО было изолировано для деловых сетей и не повлияло на важные функции национальной безопасности, в том числе и на Национальное управление США по ядерной безопасности", – говорится в заявлении представителя Минэнерго Шэйлин Хайнс.

Кибератака состоялась ранее в декабре. Она была нацелена, в частности, на Пентагон и госдеп.

Ряд СМИ США указывал со ссылкой на источники, что в Вашингтоне подозревают в кибератаках хакеров, якобы связанных с РФ.