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Что произошло за день: пятница, 18 декабря

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку, Болгария высылает российского дипломата, Германия готова производить российскую COVID-вакцину, ТНТ закрывает "Дом-2"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России зарегистрированы еще 28 552 случая заражения коронавирусом. В Центральной России отмечен суточный антирекорд. Смертность за сутки приблизилась к рекорду: скончались 611 пациентов, максимальный показатель - 613 случаев летального исхода. В пятницу от COVID-19 умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов. Между тем Германия заявила о готовности производить российскую вакцину.

- ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Банк России изменил сигнал по ДКП и теперь ставит под сомнение привычный посыл о том, что пространство для снижения ставки остается.

- Болгария вышлет российского военного атташе. Главный прокурор Болгарии Иван Гешев заявил о доказательствах причастности россиянина к сбору секретной информации. Российская сторона назвала решение безосновательным.

- Песков заявил, что Путин узнал о давней работе Сафронова у Рогозина от следствия. Накануне на пресс-конференции президент сказал, что дело связано с работой журналиста в качестве советника и помощника Рогозина в правительстве и "Роскосмосе". Адвокат эту информацию отверг.

- "Вектор" заявил об эффективности российской вакцины от ВИЧ. В ходе первой фазы клинических испытаний антитела к вирусу выработались у 100% добровольцев.

- Прокурор запросил для Юлии Галяминой три года колонии по "дадинской статье". Приговор депутату Тимирязевского района будет вынесен 23 декабря.

- ТНТ закрывает проект "Дом-2". Вместо него будет запущена линейка из пяти программ в жанре стендап.

- Sony убрала из PlayStation Store игру Cyberpunk 2077. Она была выпущена 10 декабря после восьми лет ожидания, но игроки жаловались на многочисленные ошибки.

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