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Следов внешнего воздействия в месте утечки воздуха на МКС не найдено

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Российский космонавт Сергей Рыжиков не обнаружил во время выхода в открытый космос следов внешнего воздействия в предполагаемом месте утечки воздуха на Международной космической станции (МКС), следует из трансляции выхода на сайте "Роскосмоса".

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Специалисты Центра управления полетами поставили перед ним задачу осмотреть и заснять обшивку в этом месте.

"Я лично пока ничего не наблюдаю такого", - сказал Рыжиков во время осмотра.

Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков в данный момент выполняют задачи выхода в открытый космос.

Накануне "Роскосмос" сообщил, что экипаж МКС установил новую заплатку в предполагаемом месте утечки воздуха в переходной камере российского модуля "Звезда". В госкорпорации полагают, что это сможет полностью устранить причину утечки.

Об незначительной утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Предполагаемое место утечки удалось найти благодаря чайным пакетикам. 13 ноября в "Роскосмосе" сообщили, что размер трещины, через которую, предположительно, уходит кислород с МКС, составляет около 4,5 сантиметров.

Руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев ранее сообщил, что в декабре на МКС доставят азот для пополнения атмосферы и средства для окончательной герметизации.

29 октября исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев допустил, что трещина, обнаруженная в модуле "Звезда" российского сегмента МКС, возможно, не является местом утечки воздуха на станции.

Роскосмос МКС Сергей Рыжиков

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