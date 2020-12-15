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Средства для окончательного устранения утечки воздуха на МКС привезут в феврале

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В феврале на Международную космическую станцию (МКС) планируют доставить средства для окончательной герметизации трещины, сообщил замруководителя полетом Юрий Гидзенко.

"Окончательная герметизация переходной камеры пройдет в феврале 2021 года, когда очередной грузовой корабль "Прогресс" доставит на борт специальный ремкомплект", - сказал Гидзенко журналу "Русский космос".

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29 октября исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что трещина, обнаруженная в модуле "Звезда" российского сегмента МКС, возможно, не является местом утечки воздуха на станции. Он отметил, что специалисты продолжают поиск причин разгерметизации.

30 октября в "Роскосмосе" назвали преждевременными озвученные некоторыми СМИ выводы о происхождении трещины из-за внешнего воздействия.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Тогда пресс-служба "Роскосмос" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. 24 августа гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами.

К настоящему времени место утечки воздуха изолировано временными средствами.

В пресс-службе Роскосмоса сообщали что размер трещины на МКС составляет до 4 см.

МКС

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