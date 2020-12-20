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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:30Заразились
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Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 декабря

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Белый дом остановил публикацию заявления с обвинениями России в кибератаках на американские ведомства. Сотрудники администрации Дональда Трампа уже подготовили текст. Президент США считает, что чиновники сваливают атаки на Россию, чтобы не портить отношения с другими странами.

– Взрыв произошел в астраханской больнице для заразившихся COVID-19. Сотрудник больницы нес баллон в промасленных перчатках. Снабжение пациентов кислородом не прекратилось.

– Заболеваемость коронавирусом в США вышла на пик с начала пандемии. Американские врачи зарегистрировали за субботу более 400 тысяч случаев. Статистика резко выросла после того, как в Техасе стали учитывать вероятные диагнозы как подтвержденные.

– Московскому клубу грозит миллионный штраф за отсутствие масок на концерте "Кровостока". Этот штраф вдвое больше того, который выплатил Ледовый дворец в Санкт-Петербурге после концерта Басты. Инспекторы побывали на концерте и отметили, что половина посетителей не носила маски и перчатки.

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