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Заболеваемость коронавирусом в США вышла на пик с начала пандемии

Заболеваемость коронавирусом в США вышла на пик с начала пандемии
Скульптура льва в маске перед зданием Общественной библиотеки в Нью-Йорке
Фото: Reuters

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), за последние сутки число инфицированных коронавирусом в Соединенных Штатах увеличилось на 403 359 человек, достигнув наивысшего показателя суточного прироста заболевших с начала пандемии.

За субботу в стране от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 2 756 человек.

Ранее рост числа инфицированных за сутки в стране не превышал 250 тысяч. CDC разъяснил, что резкий скачок числа случаев заражения связан с тем, что Техас начал включать в общее число инфицированных тех, у кого инфекция считается вероятной, но не подтвержденной. Вероятные случаи в Техасе составили 171 505, подтвержденные – 13 253, в результате суммарно штат сообщил о 184 758 заболевших, что и вошло в статистику Центра по стране в целом.

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Всего в США, по информации Центра, с начала пандемии коронавирусом заразились 17 391 270 человек, летальные исходы зафиксированы в 312 636 случаях.

В субботу CDC проголосовал за использование в США вакцины от коронавируса Moderna, которую накануне одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)

Эта вакцина стала второй, получившей разрешение на чрезвычайное использование. Ранее регулятор разрешил применять вакцину от Pfizer Inc и немецкого партнера BioNTech.

США коронавирус COVID-19

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